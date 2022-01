Demografie : Einwohnerzahl von Rheinland-Pfalz auf Rekordwert

Trier Die Bevölkerungszahl wächst und wächst und wächst. Das gilt für ganz Rheinland-Pfalz und auch weitgehend für die Region Trier. So verlief die Entwicklung bis zum Ende des Jahres 2021.

Die Bevölkerung von Rheinland-Pfalz ist 2021 zum zehnten Mal in Folge gewachsen. Das geht aus einer vorläufigen Schätzung des Statistischen Landesamtes hervor. Demnach stieg die Einwohnerzahl um knapp 7600 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Rheinland-Pfalz erreichte einen Stand von insgesamt 4.105.000 Einwohnern . Das ist ein neuer Rekord in der Landesgeschichte.

Die Bevölkerung wächst aufgrund der Zuzüge ins Bundesland. Wenn man die Zahl der weggezogenen Personen davon Abzieht, bleibt ein Plus von rund 19.400 Personen im Jahr 2021. Dass der Anstieg nicht höher ausfällt, liegt an der Sterbe- und Geburtenrate. Den rund 50.300 Todesfällen standen in selben Jahr nur 38.500 Geburten gegenüber. Im landesweiten Trend zeigt sich der mit Abstand größte Bevölkerungszuwachs bei Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Ihre Zahl stieg um 16.566 Personen. Einwohner ohne deutsche Staatsangehörigkeit bilden damit einen Anteil von über 12 Prozent an der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz.