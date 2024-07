Im Landtag Politiker aus Rheinland-Pfalz benennen Fehler während der Corona-Pandemie

Schon mehr als vier Jahre ist es her seit dem ersten Lockdown. Corona legte das öffentliche Leben teils komplett lahm. 183.000 Menschen starben in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Zusammenhang mit Covid-19. Die Pandemie ist schon länger vorbei. Noch immer beschäftigt sie allerdings die Politik. Der Gesundheitsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags hatte kürzlich Experten etwa aus den Bereichen Virologie, Psychologie und Pflege geladen, um für künftige Pandemien zu lernen.