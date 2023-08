Vor allem im Hochwald Radioaktiv belastete Pilze und Wildschweine – Warum rheinland-pfälzische Wälder 37 Jahre nach Tschernobyl noch belastet sind

Auch Jahrzehnte nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl wird die Radioaktivität in rheinland-pfälzischen Wäldern kontrolliert. Warum sich die Strahlenbelastung vor allem in Wäldern so lange hält und welche Pilze am meisten davon aufnehmen.

29.08.2023, 11:50 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler