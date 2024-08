Schulstart in Rheinland-Pfalz So viele Erstklässler wie seit 20 Jahren nicht mehr – und es fehlen Lehrer

In Rheinland-Pfalz sind am Montag so viele Kinder zum ersten Mal in die Schule gegangen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Für insgesamt 41.250 Kinder hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen – allein in der Region Trier für mehr als 5000 Erstklässler. Damit steigt die Zahl der Schüler im Land auf 548.000 (plus 10.000). Das sind mehr Menschen als in Trier, Mainz und Koblenz gemeinsam leben. Der enorme Anstieg liegt auch an der hohen Zahl geflüchteter Kinder aus anderen Ländern. Sowohl aus der Ukraine als auch aus anderen Staaten sind in den vergangenen beiden Jahren jeweils gut 11.000 Schüler hinzugekommen. „Alle bekommen einen Schulplatz - und zwar sofort“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag in Mainz.