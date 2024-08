Lehrermangel zum Schulstart Bildungsministerium rudert zurück - und veröffentlicht nun doch Zahlen

Am Dienstag teilte Hubigs Pressestelle nun doch mit, wie viele Lehrer zum Schulstart fehlen. Demnach sind 267 Stellen noch unbesetzt. Die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier versuche alles, diese nun einzustellen. Im vergangenen Jahr waren 270 Stellen zum Schulstart unbesetzt geblieben. Die Bildungsministerin versprach am Montag, bis zum Halbjahr im Februar 2025 alle Stellen mit ausgebildeten Lehrkräften besetzen zu können. 1660 Personen wird das Land dann im Laufe des Schuljahres eingestellt haben. Mit 44.000 Lehrern gibt es nach Angaben des Ministeriums dann so viele Lehrer wie nie zuvor im Land.