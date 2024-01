Ärger vor Europawahl Böse Überraschung für rheinland-pfälzischen SPD-Spitzenkandidaten – Absprachen gebrochen?

In den nächsten Wochen stellen die Parteien ihre Kandidatenlisten für die Europawahl am 9. Juni auf. In der SPD führt das bereits jetzt zu Rangeleien. Denn: Der Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen SPD bei der Europawahl, der Westerwälder Europaabgeordnete Karsten Lucke, soll nach einem Listenvorschlag lediglich auf Platz 20 für die Sozialdemokraten kandidieren. Das bedeutet: Es wären ungefähr 20 Prozent der Wählerstimmen nötig, damit Lucke für Rheinland-Pfalz erneut ins Europaparlament einziehen würde. Angesichts der aktuellen Umfragewerte für die SPD ist ein solches Ergebnis unrealistisch. Bei der vergangenen Europawahl schnitt die SPD in Deutschland mit 15,8 Prozent ab.