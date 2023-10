Trifft Mieter und Eigentümer „Steuererhöhungs-Tsunami“ - Region Trier mehrfach betroffen

Mainz/Bad Ems · Viele Städte und Gemeinden in der Region Trier haben in diesem Jahr kräftig an der Steuerschraube gedreht. Vielerorts steigt vor allem die Grundsteuer für Eigentümer und Mieter. Die Opposition im Landtag kritisiert die rheinland-pfälzische Landesregierung für diese Entwicklung.

19.10.2023, 16:54 Uhr

Von einer Grundsteuererhöhung sind nicht nur Eigentümer, sondern auch Mieter betroffen. Der Betrag ist nämlich umlagefähig. Foto: dpa/Jens Büttner

Im Juli sprach der Bund der Steuerzahler bereits von einem „Steuererhöhungs-Tsunami“, der in Rheinland-Pfalz wüte. Bei einer Befragung des Vereins unter den 50 größten Städten und Gemeinden im Land war herausgekommen, dass fast 80 Prozent bei der Grund- und Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr zugelegt haben. Neue Daten des Statistischen Landesamtes in Bad Ems zeichnen nun ein umfassenderes Bild für das ganze Land. Demnach haben drei Viertel aller Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz die Grundsteuer B erhöht. Von dieser Steuer sind Bürgerinnen und Bürger betroffen, die entweder Eigentümer oder Mieter sind. Auch bei der Gewerbesteuer haben 60 Prozent der Kommunen zugelegt.