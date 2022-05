Nahverkehr : Ab Montag gibt es das 9-Euro-Ticket - Alles Wissenswerte auf einen Blick

Trier Das 9-Euro-Ticket wird kommen. Ab Juni kann man damit jeweils drei Monate lang in ganz Deutschland Regionalzüge und Nahverkehrsbusse nutzen. In der Region kann man das Ticket ab Montag kaufen.

Mit 9-Euro-Ticket durch Deutschland: Zusätzliche Belastung des ÖPNV in den Sommermonaten

Auch der Verkehrswissenschaftler Heiner Mohnheim geht davon aus, dass vor allem in Städten Busse und Bahnen noch voller werden könnten. In der Region werde das vor allem Trier betreffen. Im ländlichen Umland, also etwa in der Eifel oder auch im Hunsrück, fehlen aus Sicht des Experten, der bis 2011 an der Uni Trier lehrte, die erforderlichen Kapazitäten, also etwa zusätzlich Busse und das dafür notwendige Personal. „Dort wird es deswegen Frust geben“, sagt Monheim und zieht folgendes Fazit: „Das 9-Euro-Ticket ist ein Schnellschuss, der vor allem symbolischen Charakter hat. Langfristig wird sich damit nicht viel ändern. Ein massenhafter und dauerhafter Umstieg der Bevölkerung auf öffentliche Verkehrsmittel ist so nicht erreichbar, wäre aber klimapolitisch dringend erforderlich.“ Monheim spricht sich für generelle andere Tarifpolitk im Nahverkehr aus und schlägt ein Generalabo vor, mit dem es einen Rabatt auf alle Fahrkarten geben könnte.