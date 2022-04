Sonnig oder verregnet? : So wird das Osterwetter in der Region – Hotellerie hofft auf spontane Buchungen

Im April 2021 muss mit jedem Wetter gerechnet werden. Für Sonnenschein über das Oster-Wochenende ist Wetterexperte Dominik Jung allerdings sehr zuversichtlich. Foto: dpa/Patrick Seeger

Trier Dieser April ist einer der chaotischsten seit Jahren. Nach dem Schneechaos in Teilen von Rheinland-Pfalz gibt Diplom-Meteorologe Dominik Jung jetzt aber Entwarnung für das Wetter in der Region Trier. Gute Voraussetzungen für die Hotelbesitzer, die sich auf die erste „normale“ Oster-Saison seit 2019 vorbereiten.

Schneebedeckte Straßen, Dauerregen mit Hochwasser, Temperaturen über 20 Grad und ein von Saharastaub verschleierter Himmel. Das alles hatte dieser Monat in nur 13 Tagen zu bieten. „So wechselhaft war der April schon lange nicht mehr“, sagt Wetterexperte Dominik Jung im Gespräch mit dem Volksfreund. Die Temperaturen fahren Achterbahn. Selbst Ostern im Schnee konnte lange nicht komplett ausgeschlossen werden.

Viel Sonnenschein an Ostern in der Region Trier

Jetzt gibt Jung Entwarnung. Mit den aktuellen Daten am Mittwoch ließe sich mit hoher Sicherheit sagen: An Ostern wird’s sonnig. Karfreitag und Karsamstag starten in Trier bereits mit nur wenigen Wolken und Temperaturen bis zu 17 Grad. „Und das sind die Temperaturen im Schatten“, fügt Jung hinzu. „In der Sonne kann es sich wie 20 Grad anfühlen. Da ist auf jeden Fall eincremen angesagt.“ In der Eifel und im Hunsrück soll es etwas kühler bleiben, aber immer noch um die 15 Grad warm werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, liegt laut wetter.net, dem Wetterportal von Dominik Jung, an diesen Tagen bei nur fünf Prozent.

Ostersonntag und Ostermontag setzen da sogar noch einen drauf: „Es sind 12 Sonnenstunden zu erwarten, mehr geht kaum“, so Jung. „Hundertprozentig sicher kann man da aber eigentlich nie sein. Ein unerwarteter Wolken- oder Regenschub geht immer. Und bei diesem April muss man besonders vorsichtig sein.“

Das Wetter nach Ostern ist weiterhin unsicher

Was das Wetter für den Rest der Osterferien betrifft, könne man auch noch keine sichere Vorhersage treffen. Es könnte sonnig weitergehen, wie an Ostern, wenn nicht ein Tiefdruckgebiet aus Osteuropa dazwischenfunkt und seinen Weg in den Südwesten Deutschlands findet.

In den vergangenen Tagen wurden die hohen Temperaturen noch vom aus Afrika in die Region gewehten Saharastaub ausgebremst. Wenn sich der Sand in der Atmosphäre ausbreitet, käme „die Sonne einfach nicht mehr richtig zum Zug“, erklärt der Diplom-Meteorologe. Außerdem würden sich an den Staubpartikeln Wolken bilden, die die Sonneneinstrahlung dann noch weiter abdämpfen. So kann es auch mal „zwei bis drei Grad kühler bleiben als ohne den Staub“, erläutert Jung.

Gibt es an Ostern in der Region Trier wieder Saharastaub in der Luft?

Könnte ein neuer Schwung Saharastaub dem fast sommerlichen Oster-Wetter also noch einen Strich durch die Rechnung machen? Der Experte meint nein: „Der Staub spielt an Ostern keine Rolle mehr“, so Jung. Der Süd-West Wind würde bis dahin drehen und den Staub in einer andere Richtung blasen.

Hotellerie ist zufrieden, setzt aber auf gutes Wetter und spontane Zimmerbuchungen