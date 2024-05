Prognosen sind durchwachsen Ferien-Wetter am Wochenende? So wird's in der Region Trier

Diese Trends lassen sich auch in der Region Trier erkennen. In der Stadt Trier sollen am Freitag 18 Grad erreicht werden. Bis zum Sonntag erwärmt es sich auf bis zu 22 Grad, prognostiziert der Wetterdienst wetter.net. Auch nördlich in der Eifel dürften die Temperaturen nach Freitag ansteigen. In Prüm beispielsweise soll das Thermometer von 17 Grad am Freitag auf 19 Grad am Sonntag klettern. Die Mosel abwärts sind für Samstag und Sonntag jeweils 21 Grad in Traben-Trarbach und 22 Grad in Bernkastel-Kues angekündigt.