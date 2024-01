“Personenkult“ Doch kein Koalitionspartner: Wagenknecht-Partei kassiert in Rheinland-Pfalz eine Abfuhr

Erst am Montag hat die neue Partei von Ex-Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht ihre Pläne für Rheinland-Pfalz vorgestellt. Personell ist das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) durch ein Neumitglied, den ehemaligen Grünen-Politiker Andreas Hartenfels, direkt im rheinland-pfälzischen Landtag vertreten. Perspektivisch wolle man eine starke Fraktion im Mainzer Parlament bilden, sagte Hartenfels am Montag. Auch eine Regierungsbeteiligung stellte er in Aussicht. Potenzieller Partner zur Zusammenarbeit: die Freien Wähler, mit denen es viele Schnittmengen gebe. Das hätten Gespräche mit dem Abgeordneten Helge Schwab gezeigt, sagte Hartenfels.