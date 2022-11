Gesetzesinitiativen setzen sich nicht durch : Wahlrecht ab 16 und Solar-Pflicht fürs Dach fallen im Landtag durch

Mainz Sollen Jugendliche über die Zukunft des Landes mitentscheiden dürfen? Und rettet eine Fotovoltaikpflicht das Klima? Beide Vorschläge konnten sich am Donnerstag im Landtag nicht durchsetzen. Warum erst die Opposition und dann die Ampel-Koalition blockierte.

„Man kann mit 16 auch Mitglied bei der CDU werden“, sagte der Grünen-Abgeordnete Fabian Ehmann bei seiner Rede. Auch die breite organisierte Jugend fordere ein niedrigeres Wahlalter. Diese hatten sich dem Ampel-Vorschlag angeschlossen und forderten am Donnerstag CDU und Freie Wähler auf, zuzustimmen. „Für mich ist es eine Frage des Respekts“, sagte Volker Steinberg, Vorsitzender des Landesjugendringes. „Dass die Opposition sich so dagegenstellt, zeigt, welches Vertrauen und Denken man von jungen Menschen und damit der der Zukunft dieses Landes, hat", erklärte Colin Haubrich, Vorstandsmitglied der Landesschüler*innenvertretung.

Neuer Ampel-Vorstoß für Wahlalter ab 16 in Rheinland-Pfalz: Warum die Opposition nicht mitziehen will

Man müsse der jungen Generation, die von den Zukunftsfragen am stärksten betroffen sei, eine Stimme geben. Willius-Senzer forderte die CDU auch auf, mit den Parteikollegen in Baden-Württemberg zu telefonieren. Dort hatten die Christdemokraten in der Landesregierung das Wahlrecht ab 16 in diesem Jahr durchgesetzt. Am Ende einer strittigen Debatte war sich Innenminister Michael Ebling (SPD) deshalb sicher: Das Wahlalter ab 16 werde kommen - „wenn nicht heute, dann morgen“.