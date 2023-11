Immer gut durcherhitzen! Landesuntersuchungsamt warnt vor Keimen in rheinland-pfälzischem Entenfleisch

Nun warnt das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz allerdings vor Keimen im Weihnachtsbraten. Im vergangenen Jahr habe die Behörde an einem bundesweiten Monitoring von Krankheitserregern teilgenommen, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Besonders im Fokus: Das Fleisch von Mastenten. Das LUA untersuchte 16 Proben Entenfleisch aus dem rheinland-pfälzischen Einzelhandel. Zwölf Mal wurden dabei Campylobacter nachgewiesen, fünf Mal Listerien – das heißt: In einigen Proben steckten also beide krankmachenden Keime. „Die Ergebnisse verdeutlichen: Auch wenn für den Weihnachtsbraten das Fleisch der Ente gewählt wird, muss es gründlich durcherhitzt werden“, mahnt die Behörde.