Wechsel an Fraktionsspitze Nach dem großen Knall: Neustart mit Hindernissen bei den Freien Wählern

Er trug maßgeblich dazu bei, dass die Freien Wähler 2021 erstmals in den rheinland-pfälzischen Landtag einzogen. Zur politischen Sommerpause hat der Eifeler Joachim Streit die landespolitische Bühne schon wieder verlassen. Nach gut drei Jahren zog es ihn in Richtung Brüssel und Straßburg. Am 9. Juni war er als Spitzenkandidat ins Europaparlament gewählt worden.