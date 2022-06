Wetter : Extreme Juni-Hitze erreicht Deutschland - am Wochenende bis zu 38 Grad!

Trier Aus der Sahara rollt heiße Luft heran. Bis zu 38 Grad sind in der Region möglich. Ist das normal für Juni? Worauf müssen wir uns im weiteren Sommer einstellen? Wetterexperte Dominik Jung hat Antworten.

Eine gewaltige Hitzekuppel breitet sich derzeit über Europa aus. Das lange Wochenende bringt schönstes Bade- und Grillwetter, aber auch einige Risiken mit sich. Die Waldbrandgefahr ist hoch. Der Boden ist schon wieder so trocken, dass laut Dürremonitor Deutschland in weiten Teilen der Region schwere bis extreme Dürre herrscht. Und auch gesundheitlich sollte man einiges beachten. Wir haben mit dem Meteorologen Dominik Jung über die Hitze, sehr, sehr viele Sonnenstunden und einen Ausblick auf den Sommer 2022 gesprochen.

Was kommt da in der Region Trier genau auf uns zu?

Dominik Jung: Sehr warme Luftmassen direkt aus Spanien, Portugal und Frankreich. Vor allem am Samstag und Sonntag erreicht der Hitzeschwerpunkt dann auch die Region Trier. Was kommt, ist schönstes Bade- und Grillwetter mit 16 Sonnenstunden pro Tag. Freitag gibt es 31 Grad, Samstag bis zu 37 Grad. Das wird die Hitzespitze. Die Nacht von Samstag auf Sonntag wird tropisch. Also nix mit Abkühlung! Sonntag gibt es auch immer noch über 30 Grad. Frühestens Montag, Dienstag, Mittwoch könnte es kühler werden mit Schauern und Gewittern. Kühl heißt in dem Fall um die 25 Grad.