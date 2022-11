Aktuelle Wetteraussichten : Höchste Zeit für Winterreifen: Kommt am Wochenende der erste Schnee?

Erste Wintergrüße ab Freitagabend von Nordosten? Ob wir diese Woche eine weiße Überraschung bekommen und warum man jetzt auch ohne Schnee Winterreifen aufziehen sollte.

Jetzt wird es beim Wetter spannend. Ab Freitagnachmittag bildet sich eine markante Luftmassengrenze über Deutschland aus. An dieser Grenze kann es stellenweise auch zu Schneefällen kommen. Wer davon genau betroffen sein wird, kann man allerdings heute noch nicht sagen. Wahrscheinlich wird es einen Streifen von der Nordsee bis nach Sachsen geben in dem es weiß wird. Das Schneefallgebiet wird allerdings noch munter hin und her berechnet. Jedenfalls ist nun höchste Zeit für Winterreifen!

Zeit für Winterreifen - Am Wochenende könnte der erste Schnee kommen

Die Wetterlage ist derzeit noch entspannt, das wird sich aber in den nächsten Tagen ändern. Da kommt nämlich aus Osten Kaltluft nach Deutschland geströmt. Diese trifft auf die milden Luftmassen aus Südwesteuropa. Am Übergang der beiden Luftmassen entsteht ein Niederschlagsgebiet. Auf der südlichen Seite gibt es Regen, auf der nördlichen Seite ist es meist Schnee oder Schneeregen. Daher ist es wirklich empfehlenswert, nun die Winterreifen aufs Auto zu ziehen. In den Stunden bis Sonntag ist es gut möglich, dass diese Luftmassengrenze noch etwas weiter nach Süden vorankommt und auch in den Hochlagen der Mittelgebirge für Schnee sorgt. Glatte Straßen werden ab Freitagnachmittag also auf jeden Fall ein Thema sein. „Diese Luftmassengrenze könnte einige Tage über Deutschland verbleiben, bevor es zum 1. Advent langsam wieder überall milder wird. Eine nachhaltige Winterwetterlage ist das allerdings noch nicht“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung