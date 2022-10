Wetteraussichten : Extremwärme bis Ende Oktober? - Wann der große Temperatursturz kommt (Video)

Foto: Herbert Blum

Er gehört zu den zehn wärmsten Oktobern seit 1881. Doch irgendwann kommt der Temperatursturz - oder doch nicht? Hier sind die Wetteraussichten für die kommenden Tage.

„Die Extremwärme bleibt bis mindestens Ende Oktober erhalten. Das ist so gut wie sicher“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met. Immer wieder strömen aus Südwesteuropa sehr warme Luftmassen bis nach Deutschland. Die warme Südwestlage hört einfach nicht auf und dauert weiter an.

Am letzten Oktoberwochenende sind in Deutschland verbreitet 15 bis 23 Grad möglich. Das ist für diese Jahreszeit wirklich deutlich zu warm. Wir liegen gut 10 Grad über den Normalwerten. Zum Energiesparen ist das wunderbar. Man muss in Deutschland in vielen Regionen aktuell kaum heizen. Natürlich kommt das auch stark auf die jeweilige Bauweise an. Doch was passiert in der ersten Novemberwoche? Da könnte sich die Wetterlage ändern. Dann strömen wahrscheinlich aus Nordwesten deutlich kühlere Luftmassen nach Deutschland. Die Tageswerte würden demnach in den ersten Novembertagen auf 6 bis 11 Grad absinken. Das wäre dann schon eher ein normales Niveau für die Jahreszeit. Allerdings ist das bisher nur ein ganz grober Trend und noch keinesfalls sicher.

„So langsam fragt man sich schon, wo dieser Oktober noch hin will. Der Monat liegt im Bereich der 10 wärmsten Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Normalerweise kommen in der zweiten Monatshälfte die kühleren Tage, doch das scheint in diesem Jahr überhaupt nicht der Fall zu sein“, weiß Jung. Schon jetzt ist der Monat gut 2 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Sollte es so kommen wie derzeit von den Wettermodellen berechnet, könnte der Oktober 2022 rund 3 Grad zu warm ausfallen. Dann wäre er im Bereich der fünf wärmsten Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Der 1. und der 2. Oktober waren noch kühl und wechselhaft, dann konnte sich oftmals goldenes Herbstwetter durchsetzen. Die Sonne hat ihr Soll für diesen Monat sogar fast schon erfüllt.

Danach wird es ab Anfang November spannend. Wird es deutlich kälter? Irgendwann muss es ja wieder spürbar abkühlen, so viel ist sicher. „Wir können kaum mit diesen Höchstwerten bis Weihnachten weiterlaufen, unmöglich wäre aber eine Fortdauer der warmen Wetterlage nicht“, erklärt Jung.

So geht es beim Wetter in den kommenden Tagen weiter:

Freitag: kräftiger Regen im Westen und Südwesten, sonst ab und zu Sonne, aber überall warm, 15 bis 21 Grad

Samstag: 16 bis 21 Grad, am Oberrhein noch Schauer, sonst recht nett bei einem Mix aus Sonne und Wolken

Sonntag: 17 bis 25 Grad, im Südwesten extrem warm für die Jahreszeit, vielleicht nochmal ein Sommertag, immer wieder Sonnenschein, kaum Schauer

Montag: 16 bis 20 Grad, aus Südwesten starker Regen, aber trotzdem weiterhin sehr warm, sonst Schauerwetter

Dienstag: 15 bis 21 Grad, goldenes Herbstwetter, mal Sonne, mal Nebel oder Dunst und ein paar Wolken

Mittwoch: 15 bis 22 Grad, meist viel Sonnenschein, ab und zu Wolken oder Nebel

Donnerstag: 17 bis 24 Grad, weiterhin eine extreme Wärme bei einem Mix aus Sonne und Wolken, weitgehend trocken

Freitag: 16 bis 21 Grad, ein Mix aus Sonne und Wolken, wenige Schauer, meist trocken

Samstag: 14 bis 29 Grad, extrem warmes Wetter, mal Sonne, mal Wolken, meist trocken

Selbst an Halloween könnte es weiterhin bei einer Temperaturspanne zwischen 15 und 21 Grad bleiben. Normalerweise wären Höchstwerte um 10 bis 12 Grad typisch für diesen Zeitraum. So richtig warm kann es aber in den kommenden 5 bis 7 Tagen werden.

„Kommenden Sonntag sind im Südwesten erneut bis zu 25 Grad denkbar, auch nächste Woche am Donnerstag kann es nochmal ähnlich warm werden. Werte um 25 Grad würden weitere Sommertage bedeuten und das gegen Ende der zweiten Oktoberhälfte. So späte Sommertage sind im Oktober absolut untypisch. Das ist deutlich zu warm“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Das Energiesparwetter geht in Deutschland somit mindestens bis Ende Oktober weiter. Ab Anfang November könnte dann eine Nordwestlage für Abkühlung sorgen, zumindest mal Richtung Normalwerte für die aktuelle Jahreszeit. Das geht also sehr spannend weiter.

„Erstaunlich ist zudem, dass es in den Alpen, selbst in den Hochlagen, in diesem Oktober noch gar keinen Wintereinbruch gegeben hat. Wie soll das auch gehen, bei Werten um 14 bis 18 Grad in rund 1500 m Höhe. Selbst auf der fast 3000 m hohen Zugspitze schwanken die Höchstwerte aktuell um 5 bis 10 Grad. Dort liegen die Mittelwerte aktuell rund 2,5 Grad über dem Klimamittel“, erklärt Wetterexperte Jung.