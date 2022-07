Wetter : Endlich etwas Regen in den Waldbrandregionen - Nächste Woche extreme Hitze nahe der 40-Grad-Marke! (Video)

Wo es in den kommenden Tagen regnen soll und wie das Wetter in der nächsten Woche wird, haben wir hier zusammengefasst. Dazu gibt es auch ein Video von unserem Wetterexperten.

Endlich Regen! In den kommenden zwei bis drei Tagen kann es immer wieder Schauer und Gewitter geben, ein Schwerpunkt ist dabei der Osten. Die Wettermodelle rechnen dort mit Niederschlägen. Der Regen könnte gut gegen die Waldbrände in Sachsen und Brandenburg helfen und wäre dringend notwendig. Es ist seit Wochen sehr trocken und ab nächster Woche geht die Trockenheit in die nächste Runde, dazu gibt es dann sogar wieder Hitze. Mittwoch und Donnerstag erreichen die Höchstwerte 35 bis knapp 40 Grad. Der nächste Hitzepeak steht an. Insgesamt könnte auch der August recht warm und trocken ausfallen.

Heißes Wetter bis 40 Grad in der kommenden Woche

„Das große Schwitzen geht nächste Woche munter weiter. Selbst im Norden gibt es dann wieder 30 Grad und mehr. Nach Süden und in der Mitte sind Werte nahe der 40-Grad-Marke möglich. Dazu ist es dann auch wieder trocken. Da kann man sich wirklich über jeden Tropfen freuen, der bis Montagnachmittag zusammenkommt. Wer bis dahin nichts abbekommen hat, wird wohl weitere 7 bis 10 Tage warten müssen, dann so lange sind kaum neue Niederschläge in Sichtweite. Der Juli 2022 wird einer der trockensten Juli-Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. Insgesamt ist der Sommer auch sehr warm. Dabei gibt es aber Unterschiede zwischen dem Norden und dem Rest des Landes. Im Norden war es immer wieder recht kühl. Dafür gab es dort an einem Tag direkt Rekordhitze von bis zu 40 Grad in Hamburg. Ein wirklich extremes Wetter. Besonders prekär ist allerdings der wenige Regen. Da müsste dringend mehr Niederschlag fallen, doch das ist abgesehen von den kommenden zwei bis drei Tagen kaum in Sicht“ erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.