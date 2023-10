Temperaturabsturz zum Wochenbeginn Wetter spielt verrückt: Kommt am Samstag der erste Schnee? (Fotos/Video)

Was für ein Wetter: Am Freitag sind im Südwesten in Rheinfelden und Müllheim 30,1 Grad gemessen gemessen worden - damit ein Hitzetag. So spät im Jahr gab es das bisher in Deutschland noch nie. Am Sonntag hatten sich die Temperaturen dann halbiert, auf nur noch 15,5 Grad am wärmsten Ort.