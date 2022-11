Hochschulen : Wieder weniger Studienanfänger in Rheinland-Pfalz - Trier mit stärkstem Rückgang

Bad Ems Das ist die niedrigste Zahl an Studienanfängern in einem Wintersemester seit 2007 in Rheinland-Pfalz. Und Trier ist mit seinen Hochschulen ganz vor mit dabei.

Die Zahl der Studienanfänger in Rheinland-Pfalz ist weiter gesunken. Rund 13.800 Menschen schrieben sich zum Wintersemester 2022/23 erstmalig an einer rheinland-pfälzischen Hochschule ein, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte. Es handle sich um die niedrigste Zahl an Studienanfängern in einem Wintersemester seit 2007 in Rheinland-Pfalz. Den stärksten Rückgang verzeichneten die Hochschule Kaiserslautern, die Hochschule Trier und die Universität Trier.