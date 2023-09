Sonne und Wärme Schon was vor? Hier sind Ausflugstipps für dieses Wochenende

In der Eifel findet sich der Wild- und Erlebnispark Daun. In diesem Tierpark gibt es zwölf verschiedene Tierarten zu beobachten. Darunter befinden sich heimische Wildarten, aber auch exotischere Tiere wie Emus, Erdmännchen oder Affen. Zum Park gehört ebenfalls eine Erlebniswelt mit Streichelzoo, Abenteuerspielplatz, Wellenrutsche und Falknerei. In den Affenschlucht können Besucher auf einem 800 Meter langen Rundweg hautnah an die sich dort freibewegenden Berberaffen heran. Bei trockenem Wetter ist ebenfalls die Sommerrodelbahn von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Wild- und Erlebnispark Daun hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für den Eintritt wird für Kinder von 4 bis 15 Jahren 12,50 Euro veranschlagt, für Erwachsene 14 Euro.