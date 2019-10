RMV-Aufsichtsratschef für 365-Euro-Ticket in Rhein-Main

Der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, Peter Feldmann (SPD), beantwortet Fragen von Journalisten. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild.

Frankfurt/Main Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) will Modellregion des Bundes für ein 365-Euro-Jahresticket im öffentlichen Nahverkehr werden. Der RMV-Aufsichtsratschef und Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sandte ein entsprechendes Schreiben an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), wie die Stadt Frankfurt am Donnerstag mitteilte.

Ziel sei die schrittweise Einführung eines „Ein-Euro-Tickets für alle“ im gesamten Verbundgebiet.

Der RMV bietet bereits Schülern und neu auch Senioren die Möglichkeit eines 365-Euro-Tickets. Zuvor hatte bereits die Stadt Wiesbaden ihre Bewerbung als Modellstadt bekannt gemacht. Dies könne eine Vorstufe zur Einführung in der gesamten Region sein, erklärte die Landeshauptstadt. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hatte in einem Brief an Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und weitere Städte dagegen für eine übergreifende ÖPNV-Initiative im Rhein-Main-Gebiet plädiert.