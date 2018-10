später lesen RMV baut Angebot aus: Mehr Fahrzeuge und neue Verbindungen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Unter anderem mit 14 zusätzlichen S-Bahn-Zügen will der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sein Angebot ausbauen. Auch die vorhandenen S-Bahnen sollen auf vielen, sehr ausgelasteten Strecken in dichterem Takt unterwegs sein, wie der RMV am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. dpa