RMV-Kunden nehmen erweitertes Nachtangebot gut an

RMV-Kunden haben auf das erweiterte Nachtfahrangebot nach Angaben des Verkehrsverbundes positiv reagiert. Auf einigen Verbindungen übertreffe die Nachfrage sogar die Erwartungen, sagte eine RMV-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. dpa

Vor allem Fahrten nach Mittelhessen und in den Odenwald seien beliebt. Das zeige, dass der Nachtverkehr auch außerhalb des Ballungsraums für mehr Mobilität sorge. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund hatte im August nach Umbaumaßnahmen in Frankfurt das Nachtfahrangebot verschiedener S-Bahn-Linien erweitert.

Inzwischen ist das Angebot laut RMV besser bekannt. Demnach kennen es mehr als die Hälfte der Frankfurter; ein Drittel nutzt es auch. Im ländlichen Raum lägen diese Zahlen bei 37 beziehungsweise 17 Prozent. Ab 20 Uhr fährt in den S-Bahnen auch zusätzliches Sicherheitspersonal mit.

Die Nachterweiterung des Nahverkehrs sei „eine sehr gute Geschichte, wenn auch für das Rhein-Main-Gebiet überfällig“, sagte Wilfried Staub, Sprecher der Fahrgastvereinigung „Pro Bahn“. Tatsächlich nutzten viele junge Leute und Beschäftigte in der Nachtschicht die Angebote, nicht nur vereinzelte Nachtschwärmer. Die S-, U-, und Straßenbahnerweiterung entlaste auch die Busse, so Staub. „Außerdem wird so auch die Region angebunden, wenn auch bisher nur am Wochenende.“