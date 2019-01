später lesen RMV setzt zusätzliche Bahnen und Busse ein FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Mit zusätzlichen Bahnen und Bussen reagiert der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf steigende Fahrgastzahlen. Unter anderem sollen in diesem Jahr vier weitere Schnellbuslinien geschaffen werden, wie Geschäftsführer Knut Ringat am Dienstag in Frankfurt sagte. dpa