später lesen RMV stattet S-Bahn mit kostenlosem W-LAN aus FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Bequem und kostenlos im Internet surfen soll künftig auch in der S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet möglich sein. Nach und nach wollen die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) die insgesamt 191 Züge der neun Linien mit einem WLAN-Netz ausstatten, in das sich die Passagiere mit ihren Smartphones oder Laptops einwählen können. In Betrieb gehen soll das WLAN in der zweiten Jahreshälfte in den bis dahin umgerüsteten Zügen; voraussichtlich Ende 2019 soll das drahtlose Surfen dann in allen Wagen möglich sein. dpa