RMV weitet Informationsangebot seiner App aus

Ein Fahrkartenautomat des RMV steht an einem Gleis. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Hofheim Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) gibt seinen Fahrgästen künftig Informationen aus der jeweiligen Region aufs Smartphone. Wie das in Hofheim ansässige Unternehmen am Mittwoch mitteilte, können über die RMV-App unter anderem lokale Ausflugstipps oder Neuigkeiten zu Schulverkehren und Verkehrshinweisen abgerufen werden.

Zunächst gibt es das Angebot allerdings nur für die Städte Wiesbaden und Frankfurt. „Kommt das Projekt in diesen Städten gut an, ist eine Ausweitung auf weitere Partner im Verbund angedacht“, hieß es in einer Mitteilung.