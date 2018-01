später lesen RMV will Preise für weitere Fahrgäste senken FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Nach Preissenkungen bei Tageskarten in Frankfurt, Wiesbaden und Mainz will der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) weitere Fahrgäste bei den Ticketkosten entlasten. An Tarifgrenzen mit großen Preissprüngen sollen Zwischenpreisstufen eingeführt werden, wie RMV-Geschäftsführer André Kavai am Freitag in Frankfurt sagte. Als Beispiel führte er S-Bahn-Fahrten zwischen Offenbach und Frankfurt an, die in wenigen Minuten zu bewältigen seien, aber dennoch bis zu 4,90 Euro kosteten. Gleiches gelte für die Fahrt von Frankfurt-Fechenheim über den Main nach Offenbach. Geplant seien Zwischenpreisstufen auch in anderen Regionen - wo genau, stehe noch nicht fest. In Mainz und Wiesbaden gebe es ähnliche Beispiele. dpa