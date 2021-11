Robert-Enke-Preis für Bundesligist FSV Mainz 05

Wolfsburg/Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist für sein Projekt „Psychosoziales Verletzungsmanagement“ mit dem Förderpreis Seelische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport der Robert-Enke-Stiftung ausgezeichnet worden.

Den Preis übergab am Mittwoch in Wolfsburg die Stiftungsvorsitzende Teresa Enke. Platz zwei ging an den Olympiastützpunkt Rhein Neckar, Platz drei an Rot-Weiss Essen.