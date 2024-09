Robert Goebbels „Es ist eine Scheinlösung“: Vater des Schengen-Vertrages warnt vor neuen Grenzkontrollen

Interview | Trier/Luxemburg · Um zu verhindern, dass kriminelle Flüchtlinge nach Deutschland kommen, soll wieder mehr an den Grenzen kontrolliert werden. Auch sollen Migranten, die illegal einreisen wollen, an den Grenzen abgewiesen werden. Was bedeutet das in der Praxis? Und was bedeutet das für eine Grenzregion wie die unsere?

04.09.2024 , 11:45 Uhr

Während der Fußball-EM wurde wieder an den Grenzen zu Luxemburg kontrolliert. Foto: dpa/Harald Tittel