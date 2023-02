Geplanter Verkauf : Darum liegt die Zukunft des Flughafens Hahn nun in den Händen von Robert Habeck

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Trier Der Bund prüft, ob der Verkauf des Hunsrückflughafens an einen russischen Investor erlaubt werden kann. Was aber wird aber dabei genau geprüft? Und wie lange dauert eine solche Prüfung?

Überspitzt formuliert ließe sich sagen: Die Zukunft des Flughafens Hahn liegt nun in den Händen von Robert Habeck. Der Grünen-Politiker an der Spitze des Bundeswirtschaftsministeriums hat bestätigt, dass es ein Investitionsprüfverfahren geben wird.

Der geplante Verkauf an die Nürburgring Holding, die im Besitz des russischen Milliardärs Viktor Charitonin ist, unterliege der Investitionskontrolle, sagte er bei einem Besuch in der US-Hauptstadt Washington. Dabei gehe es um die Frage, ob der Flughafen zur kritischen Infrastruktur gehöre und ob durch einen Verkauf die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet werde – so wie beim Hamburger Hafen. Der chinesische Cosco-Konzern durfte bei einem Terminal dort am Ende nur mit einer Minderheitsbeteiligung von 25 Prozent einsteigen. Wenn eine Gefährdung festgestellt werde, müsste der Verkauf von Hahn untersagt werden, sagte Habeck. „Aber das ist zu früh, um jetzt einen nicht abgeschlossenen Vorgang zu kommentieren.“

Bundeswirtschaftsministerium hat im vergangenen Jahr mehr als 300 ausländische Investitionen überprüft

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sind im vergangenen Jahr 306 solcher Prüfverfahren eingegangen. Die Investoren, die deutsche Unternehmen übernehmen wollten, stammten überwiegend aus den USA, Großbritannien und China.

In den vergangenen Jahre habe es einen „erheblichen Anstieg“ der Fälle gegeben. 2018 seien es noch 78 solcher Prüfverfahren gewesen.

Was aber wird dabei genau geprüft? Laut Außenwirtschaftsgesetz können bestimmte Geschäfte beschränkt oder untersagt werden, wenn „die wesentlichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik“ gefährdet oder eine „erhebliche Störung der auswärtigen Beziehungen“ zu befürchten ist. Was das konkret bedeuten kann, machte Habeck im vergangenen November deutlich, als sein Ministerium den Verkauf einer Chipfabrik in Dortmund an einen chinesischen Investor untersagte: „Wir müssen bei Firmenübernahmen dann genau hinschauen, wenn es um wichtige Infrastrukturen geht oder wenn die Gefahr besteht, dass Technologie an Erwerber aus Nicht-EU-Ländern abfließt.“ Aufgabe der Bundesregierung sei es, sicherzustellen, dass es negative Auswirkungen durch ausländische Direktinvestitionen auf die öffentliche Ordnung oder Sicherheit Deutschland gebe.

Gehört der Flughafen Hahn zur kritischen Infrastruktur?

Stellt der Verkauf des Flughafen Hahn an ein in Deutschland beheimatetes Unternehmen (die Nürburgring-Betreibergesellschaft hat ihren Sitz am Ring, die beiden im Handelsregister eingetragenen Geschäftsführer leben in Rheinland-Pfalz und in Bayern, der Name Charitonin taucht in dem Firmeneintrag nicht auf) eine Gefährdung der Sicherheit dar? Im Fall der Dortmunder Chipfabrik sollte der Erwerb durch eine schwedische Tochterfirma des chinesischen Investors erfolgen. Der Verkauf wurde deshalb untersagt, weil die Bundesregierung befürchtete, dass durch den Einstieg eines chinesischen Unternehmens Know-How und Technologie nach China wandern könnten.

Beim Hahn geht es eher darum, ob der Flughafen als sogenannte kritische Infrastruktur eingestuft wird. Im Außenwirtschaftsgesetz wird nicht explizit Bezug genommen auf Flughäfen. Die Entscheidung, ob ein Unternehmen zur kritischen Infrastruktur gehöre, sei Ergebnis einer „ziemlich komplizierten Prüfung“, sagte der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums, Robert Säverin am Montag in der Bundespressekonferenz im Hinblick auf den Hahn. „Bei manchen liegt es auf der Hand, bei manchen nicht. Aber von vornherein zu sagen, dieser Flughafen gehöre dazu, das ist mir einfach nicht möglich“, sagte er.

EU stuft Flughäfen als kritische Infrastruktur ein

Die Europäische Kommission ist da weiter. In den Richtlinien über Resilienz kritischer Einrichtungen wird explizit unter Transport und Verkehr der Luftverkehr genannt, gleichrangig unter anderem mit der Energieversorgung, Banken und der öffentlichen Verwaltung. Die Vorgaben der EU-Richtlinie sollen in Deutschland in ein Gesetz gepackt werden. Das sogenannte Kritis-(Kritische Infrastruktur)-Dachgesetz werde gerade erarbeitet, hieß es dazu am Montag in der Bundespressekonferenz.

Was heißt das nun für den Flughafen Hahn? Das lässt sich derzeit schwer abschätzen. Eine einfache Antwort scheint es nicht zu geben, auch wenn sich die Stimmen mehren, die den Verkauf des Flughafens an den russischen Oligarchen kritisch sehen.

Landesregierung sieht Hahn-Verkauf an russischen Oligarchen kritisch

Mittlerweile hat sich auch die rheinland-pfälzische Landesregierung gegen das Vorhaben positioniert. Einem möglichen staatlichen russischen Einfluss auf „Infrastrukturen von besonderer Bedeutung“ stehe man grundsätzlich kritisch gegenüber, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz auf Anfrage unserer Redaktion mit. Es sei deshalb zentral, „dass in etwaigen Fällen seitens des Bundes die nach dem Außenwirtschaftsgesetz vorgesehenen Prüfungen durchgeführt werden“.

Der Sprecher stellte klar, dass das Land am Ausschreibungsverfahren für den Hahn nicht beteiligt gewesen sei. „Das Land ist Gläubiger der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, aber nicht in dem vom Insolvenzgericht eingesetzten Gläubigerausschuss vertreten.“ Damit werde dem europäischen Beihilferecht Rechnung getragen, das erfordere, „dass das Land keinerlei Einfluss auf das Ausschreibungsverfahren ausübt“.

In den wenigsten Fällen untersagt der Bund den Verkauf an ausländische Investoren

Bleibt also die Frage, mit welchem Ergebnis die Prüfung des Bundeswirtschaftsministeriums enden könnte. Aus der Statistik geht hervor, dass im vergangenen Jahr gerade einmal in zwei Prozent der insgesamt 267 bearbeiteten Investitionsprüfungen mit „erwerbsbeschränkenden Maßnahmen“ wie etwa dem Untersagen des Verkaufs belegt wurden.