Robert-Koch-Institut: mangelnder Masern-Schutz

Fast zehn Prozent der Schulanfänger im Saarland sind nicht ausreichend gegen Masern geschützt - der zweitschlechteste Wert aller Bundesländer. Das geht aus bei Schuleingangsuntersuchungen 2017 erhobenen Daten hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag in Berlin veröffentlichte. dpa

Bei der entscheidenden zweiten Impfung gegen das hoch ansteckende Virus erreichen bisher nur Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg die angestrebte Quote von mindestens 95 Prozent geimpften Kindern. Im Saarland liegt dieser Wert bei 90,5 Prozent. Nur in Baden-Württemberg haben noch weniger Erstklässler die zweite Masern-Impfung.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist für eine verpflichtende Masern-Impfung in Kindergärten und Schulen. Im Bundesschnitt waren laut RKI-Bericht knapp 93 Prozent der untersuchten Kinder zweifach gegen Masern geimpft, ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2016. In den Jahren zuvor war diese Quote gestiegen: 2008 hatte der Wert noch bei 89 Prozent gelegen.

FAQ zu Masern - Robert Koch-Institut

Aktuelles Epidemiologisches Bulletin zu Impfquoten (PDF)