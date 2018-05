später lesen Rocker Alice Cooper: Mit 70 in Bestform FOTO: Christophe Gateau FOTO: Christophe Gateau Teilen

Der 70 Jahre alte Schockrocker Alice Cooper ist nach eigenen Angaben so fit wie nie. „Ich war nie in einer besseren Form in meinem ganzen Leben“, sagte der mit bürgerlichem Namen Vincent Damon Furnier heißende US-Musiker in einem Interview der Wochenendausgabe der Tageszeitungen der VRM. „Es war mein Glaube, der mein Leben durchgeschüttelt hat. Ich gehe nicht in Strip-Clubs, betrüge meine Frau nicht, lassen den ganzen Rock-Star-Kram weg - und liefere immer noch jeden Abend auf der Bühne ab.“ dpa