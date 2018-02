Römisch-Germanisches Zentralmuseum verabschiedet Direktor

Nach 15 Jahren an der Spitze des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (RGZM) in Mainz nimmt Generaldirektor Falko Daim seinen Abschied. Das Bewerbungsverfahren für die Neubesetzung der renommierten Position läuft noch, dazu wurde eine internationale Findungskommission beauftragt. Bislang liegen nach Angaben des Wissenschaftsministeriums 16 Bewerbungen vor. „Wir werden das Verfahren im Laufe des Jahres abschließen“, sagte ein Ministeriumssprecher. dpa

Entbunden von Verwaltungsaufgaben könne er sich nun ganz seinen nächsten Projekten zuwenden, sagte Daim vor seinem Abschied am Mittwoch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Da ist etwa Mitte März die Eröffnung der Ausstellung „Byzanz und der Westen“ auf der Schallaburg bei Melk in Niederösterreich. Im April folgt eine internationale Tagung zu osteuropäischen Reitervölkern wie den Awaren, einem der Forschungsschwerpunkte Daims. Im nächsten Jahr reist der Historiker zu einem Lehrauftrag an die Universität Princeton.

