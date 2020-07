Römischer Limes soll Unesco-Welterbe werden

Bonn 46 Welterbe-Stätten gibt es in Deutschland - der Niedergermanische Limes soll dazu kommen. Dieses Jahr werden Gutachter der Unesco erwartet. Ob die Aufnahme 2021 stattfinden kann, ist ungewiss. Das Coronavirus hat den Plan des Welterbekomitees durcheinander gebracht.

Nach der im Januar eingereichten Bewerbung um Aufnahme des Niedergermanischen Limes der Römer in das Weltkulturerbe werden jetzt die Experten gefragt. Noch in diesem Jahr werde die Gutachter-Kommission der Unesco vor Ort erwartet, sagte Steve Bödecker vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn der Deutschen Presse-Agentur. Voraussichtlich im Februar 2021 solle diese Prüfung abgeschlossen sein.