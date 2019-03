Rohr gebrochen: Haushalte in Koblenz zeitweise ohne Wasser

Wegen eines Rohrbruchs in Koblenz sind in der Nacht zum Samstag zahlreiche Haushalte von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen. „Man kann sagen, dass Gebäude im gesamten Stadtgebiet betroffen waren“, sagte eine Sprecherin der Energieversorgung Mittelrhein am Samstag. dpa

Wie viele Haushalte konkret betroffen waren, sei nicht bekannt.

Am Morgen hätten Mitarbeiter des Versorgers das defekte Rohr vom Wasserkreislauf abgetrennt, so dass der Druck in den Leitungen wieder ansteigen konnte. Das Leitungsnetz habe sich wieder gefüllt, so dass die Anwohner wieder Trinkwasser nutzen konnten, hieß es weiterhin. Die Aufräumarbeiten in der überfluteten Straße dauerten zunächst an. Wegen des Rohrbruchs wurden auch mehrere Keller von Wohnhäusern sowie eine Tiefgarage überflutet. Auch auf der Straße geparkte Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen.

