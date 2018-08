später lesen Rohrbruch in Saarbrücken: Trinkwasser fließt wieder FOTO: Lino Mirgeler FOTO: Lino Mirgeler Teilen

Twittern

Teilen



Etwa 5200 Haushalte haben in Saarbrücken ohne Trinkwasser auskommen müssen. Am Freitagnachmittag funktionierte es dann wieder, wie die Stadtwerke mitteilten. Aufgrund eines Rohrbruchs am Donnerstag war die Versorgung mit Trinkwasser in sechs Stadtteilen ausgefallen. dpa