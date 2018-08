später lesen Rohrbruch: Trinkwasser fließt teilweise wieder FOTO: Lino Mirgeler FOTO: Lino Mirgeler Teilen

Etwa 5200 Haushalte haben in Saarbrücken ohne Trinkwasser auskommen müssen. Am Freitagnachmittag funktionierte es teilweise wieder. Die Trinkwasserversorgung war zunächst in den Stadteilen Ensheim , Eschringen sowie in Teilen von Brebach-Fechingen wieder hergestellt, wie die Stadtwerke mitteilten. dpa