später lesen Rollerfahrer bei Unfall in Kreisverkehr schwer verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Ein 76-jähriger Rollerfahrer ist in Bingen beim Zusammenprall mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Mann war am Montag im Ortsteil Büdesheim in einem Kreisverkehr unterwegs, als ein 48-jähriger Autofahrer in den Kreisel einfuhr. dpa