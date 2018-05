später lesen Rollerfahrer beißt sich bei Sturz Zunge ab FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Ein Rollerfahrer hat sich beim Sturz in einer Straßenbaustelle in Rheinhessen die Zunge abgebissen. Der 29-Jährige ignorierte laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch auf einer Landstraße zwischen Armsheim und Flonheim die Absperrung. dpa