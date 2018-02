später lesen Rollerfahrer prallt auf Auto und wird schwer verletzt Teilen

Ein 44 Jahre alter Rollerfahrer ist in Bad Kreuznach auf ein Auto geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann war am Samstag vom Parkplatz eines Supermarktes auf eine Straße gefahren und hatte dabei das Auto einer 26-jährigen Fahrerin übersehen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Rollerfahrer, der einen Arm- und einen Beinbruch erlitt, in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. dpa