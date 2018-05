später lesen Rollerfahrer stirbt nahe Impflingen FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Ein 58-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall nahe Impflingen (Landkreis Südliche Weinstraße) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte er am Mittwochabend sein Gefährt an einer Baustelle über die Straße schieben, als er von einem Auto angefahren wurde. Der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle. dpa