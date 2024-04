Unfall Rollerfahrer von Streifenwagen tödlich verletzt

Ein Rollerfahrer ist in Bischofsheim von einem Streifenwagen angefahren und tödlich verletzt worden. Die Beamten seien am Donnerstagmorgen auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der Rollerfahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Nach den ersten Ermittlungen war der Streifenwagen einem Auto ausgewichen, das aus einem Grundstück auf die Straße fuhr. Bei dem Schlenker stieß er mit dem entgegenkommenden Rollerfahrer zusammen.