Gelnhausen Rollerfahrer von Streifenwagen tödlich verletzt

Der Polizist, der am Steuer gesessen hatte, sowie die 25 Jahre alte Autofahrerin standen unter Schock und wurden in eine Klinik gebracht. Der weitere Polizist wurde in der Polizeistation psychologisch betreut. „Das Polizeipräsidium Westhessen hat aus Neutralitätsgründen bereits die Unfallaufnahme und die damit verbundenen Ermittlungen übernommen. Zudem wurde von der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein unabhängiger Sachverständiger beauftragt“, sagte Polizeipräsident Björn Gutzeit. Anschließend übernahm das Hessische Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen. Dies sei in diesen Fällen üblich, wie die Behörde am Nachmittag in Wiesbaden mitteilte.