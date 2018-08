später lesen Rollstuhlfahrer auf Zebrastreifen angefahrer FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Ein 81-jähriger Rollstuhlfahrer ist bei einem Unfall an einem Zebrastreifen in Neuwied verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überquerte der Senior am Freitagabend gerade den Zebrastreifen, als ein kleiner Lastwagen sehr schnell auf ihn zugefahren kam. dpa