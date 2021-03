Rostock nach 2:1 über Kaiserslautern wieder Tabellen-Zweiter

Rostocks Aaron Philipp Herzog und Kaiserslauterns Hikmet Ciftci (l-r.) in Aktion. Foto: Danny Gohlke/dpa

Rostock Hansa Rostock hat sich im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Drei Tage nach dem 0:1 beim VfB Lübeck bezwang das Team von Trainer Jens Härtel am Samstag daheim den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 (0:1) und verbesserte sich vorerst auf den zweiten Tabellenrang der 3. Liga.

Nik Omladic (47. Minute) und Damian Roßbach (90.+5) erzielten die Tore für die Mecklenburger. Kevin Kraus (25. Minute) traf für die Pfälzer, deren Trainer Marco Antwerpen in der Nachspielzeit die Rote Karte sah.

Mit acht Neuen in der Startelf im Vergleich zur Pleite beim Abstiegskandidaten in Lübeck fanden die Hausherren überhaupt nicht ins Spiel. Offensiv ging praktisch nichts, die kompakt stehenden Lauterer hielten gut dagegen. So war deren Führung nicht einmal unverdient. Kraus köpfte nach einem Freistoß von Hendrick Zuck unhaltbar für Hansa-Torhüter Markus Kolke ein.