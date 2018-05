später lesen Rot-Grün offen für CDU-Vorschlag des Opferschutzbeauftragten Teilen

Die Landtagsfraktionen von SPD und Grünen in Rheinland-Pfalz zeigen sich offen für den CDU-Vorschlag eines Opferschutzbeauftragten in Rheinland-Pfalz. „Ich glaube, dass man sich einer solchen Frage absolut stellen sollte“, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer am Freitag in Mainz. Der Vorschlag gehe auf den zurück, den Ex-Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) als Opferbeauftragter der Bundesregierung nach dem Berliner Terroranschlag gemacht hatte. dpa