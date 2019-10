Rot übersehen: Vier Verletzte bei Zusammenstoß

Ein Feuerwehrfahrzeug. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild.

Mainz Vier Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos in Mainz verletzt worden - darunter zwei Kinder. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin, die mit ihren beiden Kindern unterwegs war, hatte beim Abbiegen eine rote Ampel übersehen, wie die Polizei in Mainz am Montag berichtete.

