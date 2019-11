Rote Liste der Heuschrecken und Schaben neu aufgelegt

Mainz Der Insektenschwund bereitet zunehmend Sorgen - doch der Gruppe der Heuschrecken, Ohrwürmer und Schaben geht es in Rheinland-Pfalz inzwischen besser als noch vor 30 Jahren. Bei der Veröffentlichung einer aktualisierten Roten Liste zu den sogenannten Geradflüglern erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne), es sei erfreulich, „dass trotz des Insektensterbens wenigstens einige Arten dieser Artengruppe in ihrer Gefährdung herabgestuft werden konnten“.

Rückläufig sind jedoch die Bestände von Arten, die wie der Sumpfgrashüpfer (Pseudochorthippus montanus) auf Feuchtgebiete angewiesen sind, oder die wie der Kleine Heidegrashüpfer (Stenobothrus stigmaticus) in kurzrasigen Weidelandschaften zuhause sind. Zu dem in beheizten Gebäuden lebenden Heimchen (Acheta domesticus) notieren die Autoren, dass diese Grillenart zunehmend verdrängt wird, weil es in modernen Häusern kaum noch Spalten und Ritzen gibt, in denen es sich verstecken kann.