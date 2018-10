Rudolf Scharping wird Ehrenmitglied der SPD Rheinland-Pfalz

Der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Rudolf Scharping ist zum Ehrenmitglied der SPD im Land ernannt worden. Bei der Landesvertreterversammlung am Samstag gratulierten ihm Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Landesvorsitzende Roger Lewentz am Samstag. dpa

Die SPD nominierte in Ochtendung (Landkreis Mayen-Koblenz) ihre Kandidaten für die Europawahl im Mai 2019. „Die Europawahl wird darüber entscheiden, ob dieses große Glück eines friedlichen und sicheren Kontinents Bestand hat und ausgebaut wird“, sagte Scharping am Samstag. Man müsse gemeinsam Ideale verteidigen. Die Wahl werde darüber entscheiden, ob dieser Kontinent in alte Krankheiten zurückfalle, oder ob er Kindern und Enkeln eine gute Heimat biete.